400 Radler sammeln 6000 Euro Spenden

Früher Samstagnachmittag: Draußen ist graues Schmuddelwetter, da verpasst man nichts. Aber drinnen, in der Turn- und Festhalle in Maria-Thann, da geht es mit strahlenden Gesichtern und in verschwitzen Trikots zu super Musik und farbigem Lichtspiel über Berg und Tal. Es ist der dritte Indoor-Cycling-Spendenmarathon, den der Sportverein Maria-Thann gemeinsam mit dem TV Eisenharz, dem TSV Ratzenried, der MTG Wangen und dem Sportpalast Wangen veranstaltet.

„Wir sind mit 81 Rädern für alle sechs Stunden ausgebucht. Viele radeln mehrere Stunden. Es sind sogar zehn Leute dabei, die die gesamten sechs durchradeln wollen“, erzählt Dieter Weishäupl vom SV Maria-Thann fröhlich. Und fügt hinzu, dass sie nun die logistische Grenze der Veranstaltungsgröße erreicht haben. „Wir haben so einen Ansturm bei den Anmeldungen erlebt, dass unsere 70 Indoor-Cycling-Räder nicht ausgereicht haben. Hier sind wir dem SV Neuravensburg besonders dankbar. Der hat uns spontan mit zwölf Rädern ausgeholfen, sodass hier nun 81 Räder und ein Ersatzrad stehen.“

Was Weishäupl besonders schön findet: Die Lebenshilfe Wangen und Lindenberg hatten ursprünglich vier Räder gebucht – nun haben sie sich auch noch das Ersatzrad geschnappt, so begeistert sind sie. „Es ist eine Freude zu sehen, wie die Betreuer und die Menschen mit Handicap gemeinsam mitstrampeln und so viel Spaß haben“, sagt er. „Sie werden nicht nur mit Spenden bedacht sondern nehmen auch aktiv an der Veranstaltung teil. Besser kann der Sinn des Spendenmarathons nicht gelebt werden.“ Er sei ein Projekt, das nur gemeinsam gestemmt werden könne. Weil die organisierenden Vereine ihre Räder kostenfrei zur Verfügung stellen, weil es engagierte Sponsoren für die Verpflegung und vieles mehr gibt, weil die beiden DJs Thomas Steinhauser und Christoph Einhauser das Herzstück der Veranstaltung, die gigantische Soundanlage und ihre Arbeit kostenlos zur Verfügung stellen, entstünden so gut wie keine Kosten, und der Erlös der Anmeldegebühr geht 1: 1 an die Lebenshilfe Lindenberg, die Lebenshilfe Wangen, die Stiftung Valentina und den Verein „Lichtblick – hilft Familien“. Die Gemeinde Hergatz stellte die Turn-und Festhalle kostenfrei zur Verfügung.

Zu Hits wie „Bella Ciao“ geht’s bergauf und bergab

Und natürlich, weil insgesamt mehr als 400 Menschen bereit sind, für den guten Zweck zu strampeln und zu schwitzen. Ein Blick in ihre Gesichter zeigt Begeisterung. Von der Bühne herunter motivieren die Instruktoren sie zu Höchstleistungen. Feuern sie an. Zu dynamischen Hits wie „Bella Ciao“ von El Professor geht es bergauf und bergab. Sprints im Stehen wechseln mit ruhigen Passagen für die Regeneration. Nach 55 Minuten ist Wechsel bei den Instruktoren und bei den Teilnehmern. Die Räder werden desinfiziert, und schon sitzen die nächsten 81 (plus eins) Leute drauf, um sich auszupowern. Sechs Stunden lang geht das so.

Rund 20 bis 25 Helfer der veranstaltenden Vereine sind mit dem Auf- und Abbau sowie mit der Organsisation des Spendenmarathons beschäftigt – erkennbar an den schwarz-neongelben Trikots. 18 davon wechseln sich zudem als Instruktoren auf der Bühne ab. Neu ist die Prosecco-Bar im Geräteraum. Die hatten sich die teilnehmenden Frauen im vergangenen Jahr gewünscht, und schon wurde ihr Wunsch erfüllt. Die Verpflegung der Gäste mit Kaffee und Kuchen und kleinen Snacks hat auch in diesem der Förderverein der Grundschule Wohmbrechts übernommen.

Gleich nach dem letzten Lied werden die Finalisten – also die Teilnehmer, die sechs Stunden lang durchgehalten haben, gefeiert. Am späten Samstagabend haben die Helfer die Turn- und Festhalle schon wieder aufgeräumt, die Räder in ihre jeweiligen Vereine gebracht und sind sehr zufrieden mit ihrer Veranstaltung. „Wir haben ausschließlich positive Resonanz erhalten, bedanken uns bei allen Teilnehmern, Sponsoren und Helfern, und freuen uns schon darauf, die Spende zu übergeben“, sagt Weishäupl. Eine erste Zählung habe über 6000 Euro ergeben, was bedeute, dass jeder Teilnehmer viel mehr als die angesetzten fünf Euro Startgebühr gespendet habe – die Spendenübergabe folgt im Laufe der kommenden Woche.