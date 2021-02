40 von 80 Kindern sind da in Hergatz

Mit Blick auf die Zahl positiver Coronatests sind Schulen und Kindergärten aktuell geschlossen. Allerdings erfolgt eine Notbetreuung für jene Buben und Mädchen, deren Eltern darauf angewiesen sind. Im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ist ein systemrelevanter Beruf der Eltern dafür nicht mehr Voraussetzung. So nutzen auch in der Kindertagesstätte Maria-Thann derzeit zahlreiche Eltern die Notbetreuung für ihren Nachwuchs: Die Zahl der Kinder ist von 30 im Januar auf aktuell 40 gestiegen. Normalerweise befinden sich 80 Kinder in der Einrichtung.

Der Gemeinderat hatte nun zu entscheiden, ob jenen Eltern die Gebühren erlassen werden sollen, die ihre Kinder derzeit nicht zur Kita bringen. Der Freistaat hatte angekündigt, den Kita-Trägern 70 Prozent der Gebühren zu erstatten. Einstimmig beschloss das Gremium, dass die Gemeinde den Rest übernehmen soll. Somit entstehen den Eltern keine Kosten, so lange sie ihren Nachwuchs während des Corona-Lockdowns gar nicht oder an maximal fünf Tagen pro Monat in die Kita bringen. Bürgermeister Oliver-Kersten Raab hatte das als Grundsatzbeschluss formuliert – er gilt somit auch bei einem möglichen dritten Lockdown.

Mindereinnahmen liegen monatlich bei gut 3000 Euro

Jene Eltern, die die Notbetreuung nutzen, müssen die Gebühren bezahlen. Die Mindereinnahmen liegen monatlich bei gut 3000 Euro, hieß es in der Sitzung. Knapp 1000 Euro davon muss die Gemeinde übernehmen. Eine „niedrige dreistellige Summe“ sei es im Bereich der Mittagsbetreuung von Schulkindern. Auch hier will die Gemeinde den Eltern die Kosten erlassen. Eine volle Erstattung mache Sinn, verdeutlichte Dritte Bürgermeisterin Rebecca Schmalzl, selbst Leiterin der Kita St. Blasius in Weiler-Simmerberg. Denn das habe den Effekt, dass weniger Kinder in die Einrichtung kommen. Das trage zum Schutz der Gesundheit auch der Mitarbeiterinnen bei. Wer hingegen Gebühren bezahlen müsse, wolle die Leistung auch vermehrt in Anspruch nehmen, argumentierte sie.