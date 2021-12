30-Jähriger fährt mit mehrals 1,1 Promille Auto

Aufmerksame Anwohner haben am Mittwochmittag das Polizeirevier Wangen darüber, dass ein 30-jähriger Mann sichtlich betrunken in sein Auto gestiegen und anschließend weggefahren sein soll. Nach einer länderübergreifenden Fahndung konnte der junge Mann laut Polizeibericht in Hergatz, im Bereich der Polizei Lindenberg, angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.