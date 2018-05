Nächster Schritt aus dem Tabellenkeller: TSG Ehingen siegt in Heimenkirch

Die TSG Ehingen hat im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Trotz des Ausfalls wichtiger Spieler setzte sich das Team von Trainer Roland Schlecker am Freitagabend beim ebenfalls abstiegsgefährdeten TSV Heimenkirch mit 4:2 durch. Damit verbesserte sich die TSG in der Tabelle auf Platz zwölf.

Es war ein intensives Spiel zweier Mannschaften, für die es beide um einiges ging. Die Heimelf erwischte den besseren Start und ging in Führung. TSG-Trainer Schlecker hatte im Vorfeld auf die Standardsituationen als besondere Stärke der Allgäuer hingewiesen – dennoch leitete eine Freistoßflanke in der 15. Minute das 1:0 durch Markus Hutterer ein.

Die Führung verlieh Heimenkirch aber keine Sicherheit – im Gegenteil: Dem TSV unterliefen im Spielaufbau vielen Fehler. Die Ehinger dagegen schüttelten den Ärger über das frühe Gegentor rasch ab und ließen sich auch durch einen verletzungsbedingten Wechsel (Valentin Gombold kam für Julian Guther) nicht beirren. In der 26. Minute glich Maximilan Schulz aus. Eiskalt waren die Gäste auch in der 31. Minute: Nach Flanke von Daniel Topolovac ließ Matthias Soukup Heimenkirchs Schlussmann Klaus Rädler keine Chance – innerhalb von fünf Minuten hatte die TSG das Spiel gedreht. „Wir wussten, dass der Gegner sehr körperbetont spielt, nicht unfair, aber körperbetont, und das haben wir angenommen und dagegengehalten“, sagte Schlecker. Die Ehinger legten noch in der ersten Halbzeit nach – nachdem sie bei einem Lattentreffer von Marco Wipper in der 44. Minute Glück gehabt hatten. Im Gegenzug schoss Valentin Gombold nach Flanke von Kai Schmid das 3:1.

Die Heimenkircher wussten: Eine Niederlage würde ihre Chancen im Abstiegskampf deutlich schmälern. Deshalb warfen sie alles nach vorn – mit Erfolg: Lukas Selig verkürzte in der 75. Minute auf 3:2. Der TSV drängte auf den Ausgleich und verzeichnete weitere große Chancen. Doch erst landete ein Kopfball von Stefan Bergsteiner am Posten (78.), dann brachte Niklas Kirchmann den Ball nicht im Tor unter (79.). „15 Minuten lang hatten wir keinen richtigen Zugriff aufs Spiel“, sagte Roland Schlecker. „Da hätte auch der 3:3-Ausgleich fallen können.“

Die TSG Ehingen stand unter Druck, aber die Mannschaft holte zum Gegenschlag aus. Nach einem Konter machte Valentin Gombold alles richtig und schob den Ball nach einem Pass des jungen Kristof Majewski zum 4:2 ins Tor (86.). Heimenkirch steckte nicht auf und hatte in der Schlussphase noch eine Chance zum Anschlusstreffer, aber die TSG ließ kein Gegentor mehr zu und feierte nach dem 3:0 gegen Eschach einen weiteren Erfolg gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf. „Unterm Strich war der Sieg verdient“, so Schlecker. Eine Einschätzung, die Heimenkirchs Trainer Simon Schnepf nicht bestritt. „Die abgezocktere Mannschaft hat gewonnen“, sagte Schnepf.