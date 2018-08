MTB-Kreiscup steigt am 15. September in Heimenkirch

Die Abteilung Bike & Ski vom TSV Heimenkirch veranstaltet am Samstag, 15. September, das vierte von insgesamt fünf Mountainbikerennen der Kreiscupserie 2018 im Sportkreis Lindau. Laut Ankündigung des Veranstalters werden spannende Rennen erwartet, da an diesem Renntag bereits manche Vorentscheidungen auf den Gesamtsieg fallen werden. Start am ist um 11 Uhr am Leiblachbad, Startnummernausgabe ist ab 9.30 Uhr vorgesehen. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die in einem Sportverein im Sportkreis Lindau gemeldet sind.

Anmeldungen werden vonseiten des TS Heimenkirch als Veranstalter bis spätestens Donnerstag, 13. September, 20 Uhr, per E-Mail entgegengenommen.