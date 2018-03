„Männer und Tenöre“ präsentieren ihr Programm

Das A-Cappella-Ensemble „Männer und Tenöre“ (Foto) tritt am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr in der Alten Turnhalle in Heimenkirch auf. Die sechs adretten Herren präsentieren ihr Programm „verMuTlich Kavaliere“ mit Witz, Charme und perfekter Sangeskunst, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Dabei gilt ihr Grundsatz: „Wir singen, wenn wir vergnügt sind, oder sind vergnügt, wenn wir singen“. Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Liederrepertoire, gewürzt mit kleinen Anekdoten und lyrischen Einfärbungen. Karten im Vorverkauf gibt es beim Liederkranz Heimenkirch über Josef Fink: 08381/811 63, Winfried Wolf: 08381/94 86 86 oder Philipp Kegel: 08381/42 32.