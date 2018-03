Mit einem Unentschieden beim Tabellenzwölften TSV Heimenkirch startete der SV Kehlen in die Frühjahrsrunde der Fußball-Landesliga. Johannes Beier schoss den SVK in der 67. Minute in Führung, sechs Minuten vor Spielende musste das Steinmaßl-Team den Ausgleich hinnehmen.

„Vor dem Spiel wäre ich mit einem Unentschieden zufrieden gewesen. Nach dem Spiel kann ich mit diesem Ergebnis nicht mehr zufrieden sein“, sagte Kehlens Trainer Michael Steinmaßl. Die Gastgeber hatten in der ersten Spielhälfte leichte Vorteile und mehr Ballbesitz. „Wir haben aber auch in Drangphase von Heimenkirch nicht viel zugelassen und sind hinten gut gestanden“, so Steinmaßl.

Torlos ging’s in die Halbzeit, richtig munter wurde das Spiel erst nach dem Seitenwechsel. Und in dieser Spielhälfte zeigte sich Kehlen deutlich stärker als Heimenkirch. Der Kehlener Führungstreffer kündigte sich bereits durch die Tormöglichkeiten von Sebastian Stumpf (Pfostenschuss, 49.) und Johannes Beier (scheitert am Torhüter Thomas Vogel, 62.) an. Gefallen ist das 1:0 durch einen Steilpass von Nick Feyer auf Johannes Beier, der an der Strafraumgrenze den herausstürzenden Vogel überlupfte. In der Folge verpasste Kehlen mit mehreren aussichtsreichen Gelegenheiten das 2:0: So scheiterte Johannes Beier in der 79. Minute an TSV-Torhüter Thomas Vogel, der mit einer Fußabwehr parieren konnte.

Die kalte Dusche am bitterkalten Nachmittag folgte auf dem Fuß: Kehlens Verteidigung brachte eine Flanke in den Strafraum nicht unter Kontrolle, Lukas Selig machte mit einem Schuss ins lange Toreck den Ausgleich. „Auch wenn das Ergebnis nicht ganz passt, bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Darauf lässt sich aufbauen“, zieht Michael Steinmaßl ein versöhnliches Fazit aus diesem Spiel. Nächster Gegner ist am Samstag der SV Oberzell.