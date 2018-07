Helfer finden alten Mann tot auf

Weil ein 80-jähriger Heimbewohner am Samstagmorgen vermisst worden ist, wurde in Heimenkirch am Wochenende ein Großeinsatz ausgelöst. Allerdings fanden die rund 170 Suchkräfte den Senior letztlich nicht mehr lebend auf.

Der 80-Jährige war behindert und orientierungslos. Zunächst hatte die alarmierte Lindenberger Polizei das Umfeld des Heimes abgesucht. Da die Beamten den Senior dort nirgends fanden, wurden nach Tagesanbruch weitere Unterstützungskräfte des Einsatzzuges Kempten und Diensthundeführer der Polizei nachalarmiert. Gleichzeitig wurden nacheinander die Feuerwehren aus Heimenkirch, Maria-Thann, Röthenbach, Opfenbach und Lindenberg angefordert. Auch die Rettungssuchhundestaffeln aus Lindenberg und Lindau sowie Suchhunde aus Leutkirch fuhren ins Westallgäu. Der mit Wärmebildkamera ausgestattete Polizeihubschrauber konnte wegen des schlechten Wetters zunächst nicht fliefen, sondern erst später starten. Am frühen Nachmittag spürte dann ein Suchhund den Vermissten am Ortsrand von Heimenkirch auf – er war allerdings schon tot.