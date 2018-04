Auch heuer lädt Meckatzer Löwenbräu wieder zum Frühlingsfest nach Heimenkirch auf das Brauerei-Gelände. Zwei Tage lang wird hier gefeiert: mit DJ und Dirndlrock live, mit Cocktails und Bier, mit Fanclub-Mitgliedern und solchen, die es noch werden wollen.

Am Freitag, 20. April, geht es ab 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr und 18 Jahren) los – mit 90er-Jahre Disco-Musik, aufgelegt von DJ Matze Ihring, bekannt durch Radio 7. Eine fetzige Party für alle ab 18 Jahren. Neu auf der Festfläche: die Cocktailbar mit den Original Biercocktails von Meckatzer (Eintritt sieben Euro, für Fanclub-Mitglieder fünf Euro, Eintrittsbänder im Vorverkauf in der Brauerei sogar jeweils zwei Euro günstiger).

Am Samstag, 21. April, von 13 bis 17.30 Uhr (Einlass ab 12 Uhr und 16 Jahren) steigt das legendäre Fanclub-Fest für Mitglieder. Und wer noch keines ist, kann es werden. Entweder über die Fans-werben-Fans-Aktion: Für jedes Neu-Mitglied, das geworben wird, erhält der treue Meckatzer-Fan zwei Biermarken und eine kleine Überraschung. Auch direkt bei der Veranstaltung kann jeder Fan werden: Einfach zum Eintritt den Jahresbeitrag zahlen. Die vielen Fanclub-Vorteile sind danach das ganze Jahr ein Grund zum Feiern. Damit die Stimmung an diesem Nachmittag so richtig kocht, spielen Hindervier - die alten Jungen Staufner - auf.

Die Meckatzer Fanclub-Mitglieder können dieses Jahr tolle Preise gewinnen: 6 x 10 Personen sind zum Meckatzer-BBQ am 28. Juli, 18 Uhr eingeladen. Das Grillfest findet bei schönem Wetter im Meckatzer Biergarten, bei Regen im Pavillon statt.

Dreimal sechs Personen dürfen am 8. September mit dem XXL-Wiesnboot-Partyschiff ab Friedrichshafen über den Bodensee schippern. Getränke und Musik der Partyband Hautnah inklusive.

Einmal sechs Personen werden am 27. Oktober in der VIP-Lounge der bigBOX in Kempten Herbert Pixner hören und erleben sowie ein leckeres Abendessen genießen.

Als Genuss-Preis gibt es zehnmal eine Kiste Bier, die Sorte nach Wunsch.

Dirndlrock & Partywahnsinn mit den Albkrachern heißt es später am Samstag, 21. April, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr und 18 Jahren). Eine Front-Frau und sieben Mann sorgen für Festzeltgaudi, mit Volksmusik, Charthits und Rockklassikern in ganz eigener musikalisch-explosiver Mischung. Richtig abtanzen ist vorprogrammiert, auch auf Tischen und Bänken. Diese kann man vorab für jeweils acht Personen reservieren. Im Vorverkauf kostet der Tisch für acht Personen mit Begrüßungsbier 64 Euro, für Fanclub-Mitglieder 54 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 8 Euro, für Fans 7 Euro.

Reservierungen und Kartenvorverkauf in Meckatz direkt am Empfang, telefonisch unter 08381 5040 oder per Mail info@meckatzer.de