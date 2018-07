Brand in Heimenkirch verursacht 150000 Euro Sachschaden

Auf 150 000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden eines Brandes im Ortsteil Berg in Heimenkirch. Gegen 16.30 Uhr stand dort am Donnerstag die Doppelgarage eines Mehrfamilienhauses lichterloh in Flammen. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand.

Ein darin abgestelltes Auto, ein Motorrad und ein Motorroller fielen den sich ausbreitenden Flammen zum Opfer. Von der Garage griff das Feuer im weiteren Verlauf auf das angrenzende Drei-Parteien-Wohnhaus über und führte auch dort zu einer nicht unerheblichen Beschädigung. 120 Feuerwehrleute aus Heimenkirch, Lindenberg, Wohmbrechts und Maria-Thann hatten den Brand gegen 18 Uhr unter Kontrolle und waren auf der Suche nach versteckten Glutnestern. Nachbarn hatten die Bewohner des Hauses rechtzeitig alarmiert. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.