Beim Landfrauentag wird auch viel gelacht

Durchgängig fröhlich ist es zugegangen beim Landfrauentag in Gestratz. Obwohl der 29. Januar ja als „Miesepeter-Tag“ gilt. „Aber das interessiert uns nicht“, meinte Kreisbäuerin Sonja Müller. Schon das Wetter machte gute Laune. Ist doch Gestratz laut Bürgermeister Johannes Buhmann zumindest punktuell der sonnenreichste Ort im Land. Und zwar „immer dann, wenn die Damen da sind“. Die Damen waren in der vollbesetzten und frühlingshaft herausgeputzten Argenhalle an so einem Tag natürlich in der Überzahl. Dazu gesellten sich einige mutige Männer aus dem Bauernverband und dem Landtag. Zwei von ihnen, Hausherr Buhmann und BBV-Geschäftsführer Erich Krug, konnten dann gleich die humorvoll zupackende Art der Referentin am eigenen Leib erfahren. Inge Grein-Feil rief beide auf die Bühne und fragte genau das, wonach ihr grade zumute war: „Darf ich dich küssen?“ Und schon war’s passiert. Was den ganzen Saal in Heiterkeit versetzte.

Aber eigentlich gab es über den ganzen Vortrag kaum eine Minute, in der nicht gelacht werden konnte. „Lachen ist gesund, aber ...“ war das Thema. Eine Stunde Lachen ersetze drei Stunden Joggen, erklärte Grein-Feil zur Ausschüttung von fröhlichen Botenstoffen im Gehirn. Das „Aber“ stand dafür, dass man hier nicht zu viel in die Zukunft projezieren sollte, nicht auf ein längeres Leben hoffen. Es gelte einfach, den Augenblick zu leben. „Wer gesund stirbt, ist auch tot“, so der trockene Hinweis der Referentin. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Siggi die Initiative „Freunde schaffen Freude“ ins Leben gerufen, arbeitet wie auch er als Klinikclown und erlebt, wie wichtig Lachen gerade für kranke und alte Menschen ist. Ihr selbst, sie hat MS und ist Schmerzpatientin, hilft das auch. Wenn sie wie jetzt auf der Bühne stehe, seien die Schmerzen weg, meinte sie.

Abgesehen davon hat sie einfach die Gabe, sich, ihre Pfunde und ihr Leben mit viel Selbstironie zu betrachten. Die Landfrauen erfuhren, wie sie ihren Siggi erobert hat, was gar nicht so einfach gewesen sei. Und sie bekommen gesagt, dass es Sinn macht, sich an die Bibelworte „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“ zu halten. Kinder lachen im Schnitt 400 Mal am Tag, Erwachsene schaffen das gerade noch 16 Mal. G

Grein-Feil empfahl auch, ab und an einfach etwas Verrücktes zu tun. Sie habe das getan, nachdem der „Gute-Abend-Tee“ nicht hielt, was er versprach. Also verfasste sie flugs einen Brief an den „Herrn Meßmer“. Und erhielt zur Besänftigung einige Gratis-Teebeutel. Ertragreicher war die Ernte für ihren Vortrag: Es wurde geklatscht wie wild und einen Geschenkkorb gab es noch obendrauf.

Landwirte tragen bei zur Attraktivität der Region

Bezirksbäuerin Christiane Ade stellte in ihrem Grußwort das Thema „Heimat“ in den Vordergrund. Heimat, die von den Landwirten mitgestaltet werde, sorgten sie doch neben der Erzeugung von Nahrungsmitteln auf hohem Standard auch für die Attraktivität der Region. Kreisobmann Elmar Karg gab einen kurzen Überblick über das abgelaufene Jahr. Das sei „durchwachsen“ gewesen. Für die Milcherzeuger im oberen Landkreis dabei eher positiv, während die Obstbauern am See große Ernteausfälle zu verkraften hatten. Die stellvertretende Landrätin Margret Mader hob die Arbeit der Bauern hervor und appellierte an die jungen Landfrauen, sich auch kommunalpolitisch zu engagieren. Rosa-Maria Naderer von der Landwirtschaftsschule Kempten rief dazu auf, sich zur Hauswirtschafterin ausbilden zu lassen, würden Hauswirtschafterinnen doch dringend gesucht. Sie fügte an: „Wir brauchen auch Ausbildungsbetriebe.“ Nach dem Mittagessen gab es von Adrian Dillmann, Geschäftsführer des Maschinen- und Betriebshilferings Lindau, Informationen zur wirtschaftlichen und sozialen Betriebshilfe. Dorfhelferin Hanni Breher zeigte auf, dass sie und ihre Berufskolleginnen sehr gut ausgebildete Kräfte sind und gab Einblicke in die tägliche Arbeit. Der Spendenkorb, der an diesem Tag für die Dorfhelferinnen-Station herumging, war am Schluss des Landfrauentags mit 600 Euro gut gefüllt.