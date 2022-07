Zwei Autos kollidieren in Bodolz

Zu einem Zusammenprall ist es am Samstagabend in Bodolz gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ein 46-jähriger Mann aus Ulm sowie ein 24-jähriger Mann aus Nonnenhorn fuhren demnach mit ihren Autos die Rathausstraße in Bodolz in entgegengesetzter Richtung entlang.

Sie folgten beide der eingerichteten Umleitung, die aufgrund des Bodolzer Kinderfests eingerichtet wurde. In einer Linkskurve fuhr der Mann aus Ulm zu weit links, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Bei beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.

Die Polizei äußert, dass wohl von Glück gesprochen werden könne, denn keiner der Unfallbeteiligten wurde hierbei verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.