Zugverkehr: Christian Ruh liegt mit Vermutung richtig

Die Deutsche Bahn hat Bürgermeister Christian Ruh die neuen Zugzahlenberechnungen mitgeteilt. Wie die LZ bereits berichtete, hat der Bodolzer Bürgermeister die im Rahmen der Elektrifizierung ABS 48 von der Bahn angenommene Zahl der fahrenden Züge angezweifelt und genaue Berechnungen verlangt.

Die Zahl der fahrenden Züge ist deswegen von Belang, weil sie Auswirkungen auf die Höhe der Schallschutzwände hat. Je mehr Züge fahren, umso höher muss der Lärmschutz sein und je weniger Züge fahren, umso niedriger fallen die Wände aus. Ruh vertritt das Motto, so hoch wie nötig, um die Bürger vor Lärm zu schützen, aber so niedrig wie möglich, um den Schaden am Orts- und Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten.

Jetzt liegen die Zugzahlen auf dem Tisch und zeigen Ruh hatte Recht: Im Jahre 2030 werden weniger Züge fahren, als angenommen.

Während die Bahn in der Vergangenheit bisher davon ausgegangen ist, dass im Jahr 2025 acht Güterzüge am Tag und zehn in der Nacht fahren, lautet die Prognose für 2030, dass fünf am Tag fahren und drei in der Nacht. Der Personennahverkehr bleibt allerdings unverändert. 82 Züge werden tagsüber fahren und 14 nachts. Beim Personenfernverkehr steigen die Zahlen nur unwesentlich. Während 2025 vierzehn am Tag und zwei in der Nacht fahren sollten, lautet die Prognose für 2030, dass 15 am Tag und einer in der Nacht fährt.

„Damit kann festgehalten werden, dass ich mit meiner Vermutung von geringeren Zugzahlen richtig gelegen habe, denn die Zahlen des Güterverkehrs sind doch deutlich gesunken“, sagte Ruh der Lindauer Zeitung und erklärte: „Dies könnte von Bedeutung sein, denn gerade für den Nachtzeitraum gelten strengere Immissionssrichtwerte.“

Die neuen Zahlen hat der Bürgermeister an einen Schallschutzgutachter weitergegeben. Der werde die für die Gemeinde schalltechnische Auswirkungen in einem Rechenmodell berechnen. „Von diesem Ergebnis wird jetzt abhängen, wie die Gemeinde weiter verfahren wird“, sagte Ruh.