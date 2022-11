Zeugen besorgen alter Frau ihren Geldbeutel wieder

Eine Frau machte sich am Freitagnachmittag an der Handtasche einer 92-Jährigen zu schaffen. Zwei Zeugen beobachteten das und sahen die Diebin zusammen mit einer weiteren Frau davon laufen und in ein Auto einsteigen. Die Männer, die alles gesehen hatten, sprachen die ältere Frau an, ob etwas entwendet wurde. Wie die Polizei berichtet, fehlte ihr Geldbeutel. Die beiden Männer konnten das Fahrzeug anhalten und sprachen den Fahrer und die beiden Frauen auf den Diebstahl an. Die gaben den Geldbeutel wieder der 92-Jährige zurück.