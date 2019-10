Zehnter Kleinkunstabend begeistert volles Koeberle

Wer nicht da war, hat etwas verpasst. Passend zum zehnten Jubiläum hatte der Bodolzer Kleinkunstabend jede Menge Überraschungen parat. So viele sogar, dass jede Darbietung zum Highlight wurde. Denn auch wenn der Abend wieder unter dem bewährten Motto „Von Bodolzern für Bodolzer“ stand, waren es in diesem Jahr vor allem solche Tänzer, Sänger, Musikanten und Komödianten, die für ein buntes und abwechslungsreiches Programm sorgten, die bisher noch nie in diesem Rahmen aufgetreten waren.

„Den Bodolzer Kleinkunstabend, den lasse ich mir nie entgehen“, erzählt die Bodolzerin Christine Menzel begeistert und ihre Sitznachbarin kann das nur allzu gut verstehen. „Toll, was die hier auf die Füße stellen“, sagt Rosi Hopf aus Reutin anerkennend.

Die beiden Frauen sind aber bei weitem nicht die einzigen, denen dieser Abend gefällt. Für 150 Zuschauer wurde der Saal bestuhlt, wie die Koordinatorin des Abends, Beate Brosch-Meuchelböck, erklärt. Doch zusätzlich dazu stehen sogar noch einige Leute.

Es ist gerade Pause und damit Halbzeit an diesem Abend, der ganz anders ist als die der vergangenen Jahre. Sogar die Spendensammlung, die in diesem Jahr an die „Helfer vor Ort“ geht, wird mit sagenhaften 900 Euro ein Rekordhoch erreichen. Vielleicht ist dies auch ein Zeichen dafür, dass den Zuschauern dieser zehnte Kleinkunstabend ganz besonders gut gefallen hat. Auf jeden Fall aber ist er anders als die der Vorjahre. Hatten sich heuer doch allesamt Künstler angemeldet, die zum ersten Mal in diesem Rahmen auftreten.

Wie etwa das „Bodolzer Fünferblech“, eine Blasmusikgruppe um den Bodolzer Tobias Bruderhofer, die sich für den Abend extra formiert hatte und nicht nur mit zünftiger Traditions-, sondern auch mit fetziger Pippi-Langstrumpf-Musik für gute Laune sorgte. Oder die „Flying Suspenders“, die unter der Leitung von Daniela Scheffler eine Rock’n Roll Show auf die Bühne legten, die es in sich hatte. Ein bislang unbekanntes Talent, zumindest in Bodolz, war auch Theresie Sauheitl, die das Publikum mit ihren in bayerischer Mundart gesungenen Songs begeisterte, für jeden einen Riesenapplaus bekam, und versprechen musste, im nächsten Jahr wieder zu kommen.

Noch nie da gewesen war auch die Schulband der Fachoberschule (FOS), die dank ihrer Englischlehrerin Kinga Gulacsi zusammen gefunden hat und die es nur deshalb gibt, „weil zusammen Musik zu machen einfach glücklich macht“. Ebenso neu war auch die „Salsa Fusion“, eine Tanzgruppe, die ob ihrer zahlreichen Mitglieder kaum Platz auf der Bühne fand, die Zuschauer mit ihren rhythmischen Tänzen aber umso mehr begeisterte. Oder die Autorin Uta Meier, die aus ihrem noch unveröffentlichten Kinderbuch las, das vom Bodenseelöwen Augustin handelt und die neben ihrem schriftstellerischen Talent auch ein komödiantisches bewies.

Neu in Bodolz, wenngleich der bekannteste unter allen Künstlern, die an diesem Abend aufgetreten waren, war auch Karl Frierson. Den in Bodolz lebenden Soul- und Jazzsänger aus South Carolina, kündigten die beiden Moderatoren Tarja Prüss und Thomas Freilinger, die neben dem wundervollen „Seesaiten“-Paar Katrin und Sven Martinez übrigens die einzigen altbewährten Protagonisten an diesem zehnten Kleinkunstabend waren, mit den Worten an, „mehr Show, mehr Power, mehr Sonne geht nicht“. Ein Zitat aus der Lindauer Zeitung, das wahrlich nicht zu viel versprochen hatte. War es doch dem sympathischen Musiker am Ende dieses großartigen Kleinkunstabends zu verdanken, dass es viele Besucher nicht mehr auf ihren Stühlen hielt, sondern zum Tanzen auf die Bühne zog.