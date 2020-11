Volkstrauertag in Bodolz und Wasserburg findet ohne Gedenkfeiern statt

Das offizielle Gedenken der Gemeinden Bodolz und Wasserburg an die Toten und Vermissten der beiden Weltkriege anlässlich des bundesweiten Volkstrauertages am Sonntag, 15. November, wird in diesem Jahr ohne Gedenkfeier stattfinden. Die Ersten Bürgermeister beider Gemeinden werden am Ehrenmal den Kranz mit einem stillen Gedenken niederlegen, erklären die Gemeinden. Aufgrund der Corona-Pandemie nehmen die örtlichen Vereine und Fahnenabordnungen nicht teil, auch die Gedenkansprache entfällt.