„Viva Voce“ kommt, singt und siegt

Es war wie ein Heimspiel, pardon, Heimkonzert: Nach 13 Monaten ist die A-Cappella-Band „Viva Voce“ wieder in der St. Johannes-Kirche in Bodolz aufgetreten. Dort hat sie die Menschen erneut begeistert.

Es dauerte kein Lied, und schon war der Funke der Begeisterung von den vier Musikern Andreas Kuch, Bastian Hupfer, David Lugert und Heiko Benjes auf die rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörer übergesprungen. Es wurde mitgeklatscht, später auch mitgesungen. „Glücksbringer – die Weihnachtsshow“ lautete dieses Mal der Titel des Programms, und damit auch die Konzertbesucher durchhielten – einige sagten, sie seien freiwillig gekommen – gab es zunächst für sie „Streicheleinheiten“ in Form des selbst komponierten Liedes „Mitgeschleifte Gatten“. Beim „Halleluja“ von Cohen wurde es festlich, beim von der Band interpretierten traditionellen Adventslied „Maria durch ein Dornwald ging“ bekamen viele Gänsehaut. Das Problem mit dem Nicht-Schenken wurde vertont, und auch die Tatsache, dass 60 Prozent der Deutschen an Heilig Abend Würstchen und Kartoffelsalat essen, am ersten Weihnachtstag Gans mit Klößen auf dem Tisch steht und eine Zuhörerin Spritzgebäck gebacken hatte, schlug sich in Noten nieder.

Ob Auszüge aus „Dirty Dancing“, Lieder von den Beatles, ein Psalm oder „The summer of 69“ – die Vielfalt der Stimmen inklusive Vogelstimmen und das Repertoire der Musiker inklusive Beatboxing ist groß, begeistert Jung und Alt.

Eigentlich war es mehr als eine Weihnachtsshow. Wäre doch Weihnachten nicht nur an Weihnachten, sondern auch mal beispielsweise am 7. Mai oder am 19. April, und zwar dann, wenn man anderen eine Freude macht – diesen Wunsch gaben die Sänger ihren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg.

Die stimmgewaltige Musik ganz ohne Instrumente riss alle mit, es gab kein Halten. 38 Zugaben erklatschten sich die Zuhörer. Wobei: In ein 3,33 Minuten langes Lied waren 33 Weihnachtstitel gepackt.

Pfarrgemeinderätin Daniela Lehner-Urban bekam viel Lob und Dank für das Engagement der Band nach Abstimmung mit Pfarrer Ralf Gührer. Der Dank der Band wiederum galt all denjenigen, die das Konzert ermöglicht hatten.

Nach der 38. Zugabe durften die Musiker von der Bühne – mit dem (Weihnachts-)Wunsch ihrer Zuhörer, dass sie bald wieder kommen.