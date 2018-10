Zu einer Unfallflucht in Bodolz sucht die Polizei Zeugen. Ein in der Dr.-Emil-Hasel-Siedlung geparkter Citroen wurde in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstanden Kratzer und Dellen in hinteren linken Bereich des Autos. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um de3n Schaden zu kümmern.

Die Lindauer Polizei bittet unter Telefon 08382 / 910-0 um Zeugenhinweise.