Unfall nach Überholmanöver auf der B31

Ein Unfall beim Überholen passierte am Samstagvormittag auf der B31 in Richtung Lindau. Auf Höhe eines Reiterhofes scherte ein 57-Jährige zum Überholen einer 37-Jährigen aus. Im gleichen Moment scherte diese ebenfalls zum Überholen aus und übersah dabei den 57-jährigen im Rückspiegel.

Der Mann versuchte laut Polizei noch nach links in den Grünstreifen auszuweichen, um eine Kollision mit dem Auto der Frau zu vermeiden. Dadurch kam seine Auto ins Schleudern und er fuhr gegen zwei Bäumen an der Straße. Es wurde niemand verletzt. Am Auto des 57-Jährigen entstand ein Totalschaden und es wurde abgeschleppt. An dem andere Auto passierte nichts.