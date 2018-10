Etwa 2500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag beim Einkaufscenter in Enzisweiler ereignete. Eine 36-Jährige und eine 50-Jährige wollten mit ihren Autos zeitgleich aus gegenüberliegenden Parklücken ausparken. Weil keine der beiden die jeweils andere bemerkt hatte, kam es zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand Sachschaden an der Heckstoßstange.