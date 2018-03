Ein Unbekannter hat am Bahnhof Enzisweiler ein Auto zerkratzt. Die Polizei hofft auf Zeugen. Der Eigentümer meldete am Samstagnachmittag der Polizei, dass sein roter Opel Vivaro am Fußgängerdurchgang zum Bahnhof Enzisweiler zerkratzt worden sei. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17.10 und 17.45 Uhr. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Durch den Vandalismus entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.