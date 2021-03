Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitagabend, 18 Uhr, auf Samstagnachmittag, 17 Uhr, das in Bettnau auf einem Parkplatz abgestellte Auto einer 37-jährigen Bodolzerin angefahren. Laut Polizeibericht Wie die Polizei mitteilt, entstandendurch den Zusammenstoß Schäden auf der rechten Fahrzeugseite des Autos. Ein großer Kratzer und eine Delle wurden auf 5000 Euro Sachschaden geschätzt. Der Verursacher hinterließ keinerlei Nachricht an dem Auto.