Unbekannter fährt in Bodolz ein Auto an und flüchtet

Ein 52-jähriger Anwohner aus der Grundstraße in Bodolz hat der Polizei in Lindau am Montag telefonisch mitgeteilt, dass sein in der Hofeinfahrt stehendes Fahrzeug in der Nacht angefahren und erheblich beschädigt wurde. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte das Auto am hinteren Stoßfänger auf der linken Seite. Die Unfallzeit war zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr, teilt die Polizei mit. Da der Unfallverursacher sich entfernte, ohne den Unfall zu melden oder seine Daten zu hinterlassen, werden Zeugen gesucht.

Wer Hinweise geben kann, bitte bei der Polizei Lindau melden unter Telefon 08382 / 91 00.