In der Zeit zwischen 12 und 18.30 Uhr ist es am Donnerstag im Bereich der Unteren Steige in Bodolz zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat laut Polizeibericht einen am Straßenrand installierten Verteilerkasten für Strom und Internet angefahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60 000 Euro.