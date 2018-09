In der Nacht auf Sonntag, 16. September, sind in Bodolz in der Rathausstraße und im Blütenweg jeweils große Sonnenschirme, aus Gärten von Einfamilienhäusern entwendet worden. Der Wert des Diebsguts liegt bei etwa 200 Euro.

Die Polizei in Lindau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 entgegen.