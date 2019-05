Totalschaden: Zwei Autos kollidieren

Eine Autofahrerin, die am Mittwochvormittag den Hoyerbergweg in Bodolz herunterfuhr, hat gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung mit der Gartenstraße ein von rechts kommendes Auto übersehen. Es kam zur Kollision. Wie die Polizei mitteilt, erlitten beide beteiligten Autofahrer Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Nähere Angaben macht die Polizei hierzu nicht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von knapp 20 000 Euro gesamt. Die fahruntüchtigen Autowracks mussten durch ein Abschleppunternehmen beseitigt werden.