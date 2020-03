Testergebnis des Rewe-Spuckers steht noch aus

Bis Sonntag lag kein Ergebnis des Coronatests für den Mann vor, der am Freitagabend im Rewe-Supermarkt in Enzisweiler auf Waren gespuckt hatte. Das berichtet die Polizei.

Wie berichtet, hatte eine Augenzeugin beobachtet, als der 89-Jährige in dem Rewe in ein Warenregal gespuckt hatte. Die Zeugin verständigte die Marktleitung, die sofort die Polizei rief. Beim Eintreffen der Streifen hielten Sicherheitsmitarbeiter des Supermarktes den Lindauer fest. Um jegliche Ansteckungsgefahr durch Coronaviren auszuschließen, schloss die Polizei den Markt am Freitag für Kunden. Sofort eingeleitete Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann bisher nicht als Coronakranker bekannt ist. In enger Absprache mit dem Landratsamt Lindau wurde der 89-Jährige allerdings sofort auf das Virus getestet. Bis Sonntagmittag lag das Testergebnis noch nicht vor. Die Polizei hat die Überwachungsaufnahmen der Videokameras zur Auswertung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, erwartet den Mann ein empfindliches Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.