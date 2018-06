Teil der Herrengartenstrasse wird saniert

Jener kleine Teil der Herrengartenstraße, der von der Rohrstraße abgeht, wird saniert. Der Bodolzer Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass der landwirtschaftliche Weg, auf dem Anwohner nur bis zu ihren Grundstücken fahren dürfen, bis zur Kurve mit Rasengittersteinen ausgebaut und wird. Der Rest der Straße, an deren Seiten Schotter liegt, soll begrünt werden. Die Rasengittersteine sind Lkw-tauglich und verbreitern den Weg um einen Meter.

Im Zuge dessen soll auch der Belag des Weges, der von Spaziergängern und Radfahrern genutzt wird, an jenen Stellen abgeschnitten und erneuert werden, wo er brüchig ist. Zudem will der Gemeinderat, dass auch das Verkehrsschild, das darauf hinweist, dass der Weg lediglich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden darf, versetzt wird. Und zwar an eine Stelle, an der es sichtbarer ist. (isa)