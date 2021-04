Der Taubenberg wird 30er Zone. Mit dieser Entscheidung hat der Bodolzer Gemeinderat auch die letzte 50er-Zone im Gemeindegebiet hinfällig gemacht.

„Durch die Errichtung einer Tempo-30-Zone könnte die Gemeinde auch auf dem Taubenberg die Geschwindigkeit reduzieren und somit potentielle Gefahren verringern“, warb Bürgermeister Christian Ruh für die Aufhebung. Das fand der Gemeinderat auch und war deshalb einstimmig für den Vorschlag der Verwaltung.

Demnach wird es in nächster Zeit eine entsprechende Beschilderung geben. Und zwar jeweils beidseitig an der Ortseinfahrt Taubenberg aus Richtung Bodolz kommend, aus Richtung Bruggach, aus Richtung Schönau sowie aus Richtung Unterreitnau kommend. Ratsmitglied Franz Joachim regte an die Dreißig auch noch als Zahl auf die Straße aufzutragen, „als zusätzlicher Aha-Effekt“.