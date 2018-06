Straßensanierung: Rat vergibt Aufträge

Der Bodolzer Gemeinderat hat für die Straßensanierungen im Gemeindegebiet mehrere Aufträge in einer Gesamthöhe von rund 85 500 Euro brutto vergeben. Da sich für alle Arbeiten lediglich die Firma Dobler angeboten hatte, hat das Gremium auch sämtliche Aufträge an die Allgäuer Firma vergeben. So wird sie den Hoyerbergweg für rund 32 400 Euro brutto sanieren, Bettnau für rund 25 000 Euro brutto, Hochsträß für rund 12 100 Euro brutto und Taubergat für rund 13 700 Euro brutto. (isa)