Startschuss fürs Kinderfest in Bodolz

Das Bodolzer Kinderfest findet am letzten Samstag im Juni – in diesem Jahr also am 29. Juni statt. Dann feiert die ganze Gemeinde wieder mit den Jungen und Mädchen aus Kindergarten und Grundschule Bodolz. Geprägt wird es nicht nur von einem farbenprächtigen Festzug und abwechslungsreichen Spielen, sondern auch von einem Motto, das den Zusammenhalt in der Gemeinde betont: „Miteinander spielen – Füreinander da sein“. Dazu verwandelt sich die Straße zwischen Rathaus und Haus der Generationen in eine Festmeile, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Wenn es laut knallt, dann dürfte jedem klar sein: Das Kinderfest beginnt. Um 12.45 Uhr kündigen die Böllerschützen das Fest an. Mit einem Gottesdienst in der Kapelle St. Markus in Enzisweiler beginnt der Festtag. Anschließend ziehen die blumengeschmückten Kinder mit ihren Erzieherinnen und Lehrerinnen – begleitet von Musik und Fanfaren – zum Festplatz im Ortskern.

Nach einer kurzen Erfrischungspause für die Kinder am Rathaus wird das Fest um etwa 14.45 Uhr eröffnet. Nach der Ansprache des Bürgermeisters und des Kinderfestvereinsvorsitzenden tragen Kinder das Kinderfestgedicht vor, ehe alle gemeinsam das Kinderfestlied singen.

Von nun an sind der Spiel- und Feierlaune keine Grenzen mehr gesetzt, heißt es weiter. Es gibt wieder viele Spiele, bei denen Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen dürfen. Zu den weiteren Attraktionen gehören Pferdekutschfahrten, Zinngießen, Fahrten mit einer Draisine, Schießen mit Pfeil und Bogen, Spielen im Blickle Kinderhaus, Glitzertattoos und vieles mehr.

Ein besonderes Highlight sind Vorstellungen des Wangener Puppentheaters um 17 und 18 Uhr. Die erwachsenen Gäste sind zum Tanz eingeladen: Von 16 bis etwa 21 Uhr spielen „Claus and Friends“.