„St. Johannes d. T.“ feiert Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

50 Jahre St. Johannes der Täufer in Bodolz – Gott sei gedankt mit einem Jubiläumsgottesdienst, zu dem Gründer der Kirchengemeinde kamen, ehemalige Ministranten, eine Abordnung der Feuerwehr – und viele Gläubige.

In seiner Festpredigt geht Pfarrer Ralf Gührer nicht nur 50 Jahre zurück. „Gotteshäuser hatten und haben die Leute rund um Bodolz durchaus nötig“, sagt er augenzwinkernd und gibt die Sage vom Wirtshaus im Moor zum Besten, das dringend auf die klagenden Kirchenglocken von Unterreitnau angewiesen gewesen sei, um „dem bösen Treiben im Wirtshaus Einhalt zu gebieten“. Doch weder die alte „Bäs“ mit ihrem Rosenkranz, noch das häufige Läuten der Glocken seien stark genug gewesen, „und so versank das sündige Haus mit einem Schlag im Moor“. Nur die alte „Bäs“ konnte sich retten… Eines von „legendären Wirtshäusern“ in der Gemeinde also, aber eine Kirche habe es erst gegeben, als 1961 die Witfrau Franziska (Fanny) Rauth „den hochherzigen Entschluss“ gefasst habe, von ihrem Hof ein Grundstück für einen Kirchenbau zu stiften. In ihrer bis heute erhaltenen Absichtserklärung an die Pfarreien St. Ludwig in Lindau Aeschach und St. Georg in Wasserburg hielt Franziska Rauth den Namen für die neue Kirche fest: St. Johannes d. T. solle sie heißen, nach ihrem im Krieg gebliebenen Sohn Johannes.

Den Auftrag, eine Kirchengemeinde zu gründen, bekam der junge Kaplan von St. Ludwig, Helmut Bertele. Der habe zwar nie bauen wollen, diese Aufgabe aber „hervorragend gemeistert“, erzählt Pfarrer Gührer. „Hervorragend deshalb auch, weil er von sehr vielen Leuten aus der Gemeinde tatkräftig unterstützt wurde.“ Schnell wurde auch ein Kirchenchor gebildet. „So wuchs die Gemeinde und das Gemeindeleben zusammen mit dem Kirchenbau“, sagt der Pfarrer rückblickend.

„Beim 40er denkt man, doppelt so alt kann man noch gut und rüstig werden. Die Gründergeneration macht es einem vor! Aber ab 50 wird die Luft dünn“, stellt der Geistliche angesichts des Jubiläums fest. „Doppelt so alt werden nur Wenige und die berichten, dass das Alter nichts für Feiglinge ist, denn es geht ans Eigemachte“ – ohne fleißiges Training und Disziplin bleibe man auf der Strecke.

„Auch in unserem Gebäude gehts an die Substanz“, führt der Pfarrer aus. Eine Betonsanierung stehe an, am Brandschutz und an der barrierefreien Toilette arbeite man. „Wir bleiben dran – mit einer verjüngten Truppe“, verspricht er. Die Gründer hätten den Jüngeren die Zukunft in die Hände gelegt und viel Vertrauen geschenkt.