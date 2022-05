Bürgerentscheid in Bodolz: Pro und Contra zum Neubau der Brücke

Der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Gemeinde Bodolz rückt näher. Rund 2400 Wahlberechtigte sind am Sonntag, 22. Mai, zur Abstimmung darüber aufgerufen, ob am Torkelweg/Rebweg wieder eine Fußgängerbrücke über die Bahngleise gebaut werden soll.

In einem Pro und Contra lässt die Lindauer Zeitung sowohl die Brückenbefürworter als auch die Brückengegner zu Wort kommen. Beide Initiativen bekommen gleich viel Platz für ihre Argumente.

Die Frage auf dem Stimmzettel lautet: „Sind Sie dafür, dass die Fußgängerbrücke Torkelweg/Rebweg, die bis zur ihrem Abriss durch die DB im Rahmen der Elektrifizierung als Teil eines öffentlichen Wegs vorhanden war, wieder errichtet wird und der öffentliche Weg wieder durchgängig hergestellt wird? (z.B. Zweiter Alternativentwurf der DB: Vorteilsausgleich für die Gemeinde Bodolz etwa 170 000 Euro)“

Die Mehrheit entscheidet

Die Bürgerinnen und Bürger können die Frage durch ihr Kreuzchen mit Ja oder Nein beantworten, die Mehrheit entscheidet. Allerdings muss ein Quorum von 20 Prozent erreicht werden, damit das Ergebnis rechtlich bindend ist. Für Bodolz heißt das, dass mindestens 480 Menschen ihre Stimme abgeben müssen. Wird das Quorum erreicht, hat der Bürgerentscheid das gleiche Gewicht wie ein Gemeinderatsbeschluss.

„Ich hoffe, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen“, sagt Bürgermeister Felix Eisenbach. „Die Stimmen sind einfach wichtig.“ Auch wenn es in Bodolz wahrscheinlich nicht in jedem der neun Ortsteile im Alltag der Menschen eine Rolle spielt, ob es im Torkelweg/Rebweg eine Fußgängerbrücke gibt oder nicht, für Eisenbach ist es trotzdem eine wichtige Entscheidung für die ganze Gemeinde, denn es gehe um die Infrastruktur und finanzielle Mittel.

Ihm sei es wichtig, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger über den Bürgerentscheid zu informieren, damit sie sich eine Meinung bilden und am 22. Mai von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Das Ergebnis des Bürgerentscheids wird am 22. Mai voraussichtlich eine Stunde nach der Schließung der Wahllokale, also gegen 19 Uhr, am Rathaus bekannt gegeben.

Contra: Das meinen die Brückengegner

Wir bezweifeln die Sinnhaftigkeit des Wiederaufbaues der Brücke aus folgenden Gründen:

Die Bahn rechnete 2021 mit Baukosten in Höhe von 584 400 Euro, daraus ergab sich ein Gemeindeanteil von 168 400 Euro. Die aktuellen Baukosten werden laut Deutscher Bahn AG mit 1 168 800 Euro angegeben, der neue Gemeindeanteil wurde von der Bahn noch nicht berechnet und kann erst nach Fertigstellung der Brücke exakt genannt werden. Grund für den massiven Preisanstieg sind die Bau- und Materialkosten. Zukünftige Kosten für Wartung und Instandhaltung trägt ebenfalls die Gemeinde.

Die Höhe der Brücke mit ihren jeweils 28 Stufen im Auf- und Abstieg kann mit einem Gang in den zweiten Stock eines Wohnhauses verglichen werden. Für Ältere, geh- oder sehbehinderte Bürgerinnen und Bürger ergibt sich eine erhöhte Stolper- und Sturzgefahr. Auch die neue Brücke bleibt für Personen im Rollstuhl oder mit Rollator, sowie für Familien mit Kinderwagen unbenutzbar. Deshalb ergibt sich aus dem Brückenneubau keine Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur.

In weniger als 250 Meter Entfernung befindet sich ein moderner, gesicherter und vor allem behindertengerechter Bahnübergang. Um die Sicherheit dieses Bahnübergangs noch weiter zu erhöhen, könnten die vorhandenen Bahnschranken durch Bahnschranken mit Gitterbehang ersetzt werden. Ebenso wäre das Anbringen von Verkehrsspiegeln in diesem Kreuzungsbereich sinnvoll.

Gerade jetzt, wo uns der Krieg in der Ukraine und die Pandemie in Atem hält, wirtschaftliche Existenzen bedroht sind und das Steuervolumen sinkt, sollte man es sich gut überlegen, ob ein solches Objekt um jeden Preis realisiert werden muss.

Gehen Sie zur Wahl und entscheiden Sie zum Vorteil unserer Gemeinde!

Dr. Perry-Ray Lang, Stefan Niggl, Peter Friesen

Sie setzen sich gegen den Neubau der Brücke ein: Dr. Perry-Ray Lang (von links), Peter Friesen und Stefan Niggl. (Foto: Bürgerinitiative)

Pro: Das meinen die Brückenbefürworter

Die Brücke wurde bis zu ihrem Abriss nie in Frage gestellt und es wurde versprochen, die Brücke, die wegen der Elektrifizierung abgebaut werden musste, wieder aufzubauen. Sie war der Kern einer seit 1962 bestehenden und bewährten Infrastruktur.

Die Brücke wurde von Hunderten Bürgerinnen und Bürgern von Bodolz, aber auch von vielen Lindauern und Touristen genutzt und sie wollen sie weiter nutzen.

Sie stellt die attraktivste, kürzeste und umweltfreundlichste Verbindung zwischen dem Hoyerberg (Ortsteile Mittenbuch und Hoyerberg) und dem Zentrum von Enzisweiler (EKZ, DB, Bus, Arzt, Apotheke) dar. Die Umwegstrecke über den Bahnübergang beträgt bis zu 485 Meter. Für Hin- und Rückweg nimmt dies circa zehn Minuten mehr Zeit in Anspruch.

Bei immerhin 88 Zügen pro Tag ist die Brücke der sicherste Überweg über die Bahnstrecke – vor allem für Kinder, denn der alternative Bahnübergang mit seinen Halbschranken bietet gerade für unsere Jüngsten keine Sicherheit.

Wir kämpfen deshalb für den Wiederaufbau der Brücke und einer Entscheidung zugunsten des Gemeinwohls. Persönliche Gründe und Eigennutz, wie Wertsteigerungen bestimmter Wohnungen und Immobilien nach Abriss der Brücke, dürfen unserer Ansicht nach keine Rolle spielen.

Sämtliche Hauptargumente gegen den Brückenwiederaufbau (auch die des Gemeinderates) konnten wir widerlegen oder haben ihre Gültigkeit verloren (Nutzer, Kosten, Höhe…). Im Übrigen übernimmt die Bahn die vollen Kosten des Wiederaufbaus (selbst bei Kostensteigerungen). Wir wollen dieses Geld im Sinne für Bodolz nicht verschenken. Bodolz muss nur die finanziellen Vorteile bei den Erhaltungskosten der neuen Brücke gegenüber der alten (abgerissenen) Brücke ausgleichen (circa 170 000 Euro). Damit ist die Brücke für die Gemeinde eine einmalige Investition bei einer Nutzungsdauer von 100 Jahren – von der ganze Generationen profitieren. Die Gemeinde wird nie wieder so günstig zu einer neuen Brücke kommen.

Bitte unterstützen Sie uns – Bodolz braucht Ihre Stimme!

Walter Bergmann, Birgit Haas, Evelyn Weishaupt-Wefing, Michael Erhart