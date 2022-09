SeeSaiten spielen Benefizkonzert für das Kinderhospiz

In Lindau/Bodolz erklingen am Sonntag, 2. Oktober, ab 14.30 Uhr „Modern Classics“ im Rahmen eines Benefizkonzerts in der Kirche St. Johannes der Täufer. Mit Klängen von Geige und Gitarre von den SeeSaiten soll die Arbeit des Kinderhospiz St. Nikolaus unterstützt werden. Der Eintritt ist frei; der Erlös aus freiwilligen Spenden und anschließendem Kuchenverkauf kommt in vollem Umfang der finanziellen Förderung des Kinderhospizes zugute, heißt es in einer Ankündigung der Kirchengemeinde.

Das Akustik-Duett SeeSaiten sind Kathrin und Sven Martinez aus Weiler im Allgäu, die für ihr Repertoire moderne Songs, klassische Stücke und auch Eigenkompositionen für Geige und Gitarre arrangieren. Ihre Musik umrahmt festliche Anlässe wie Hochzeiten und Familienfeiern oder Vernissagen und Firmenveranstaltungen. Mit ihrem Benefizkonzert in Bodolz engagieren sie sich für die Kinderhospizarbeit. Die Spenden kommen unmittelbar dem Hilfsangebot für unheilbar erkrankte Kinder zugute.

„Für Kinderhospize gibt es derzeit keine kostendeckende Finanzierung. Die Süddeutsche Kinderhospiz-Stiftung bildet als Trägerin des Kinderhospiz St. Nikolaus die finanzielle Basis und ist deshalb auf Spenden und Zustiftungen angewiesen“, erläutert Brigitte Waltl-Jensen als Verantwortliche für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Kinderhospiz begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase.