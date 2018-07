Schulkinder bedanken sich bei Anna Fuchs

40 Jahre lang hat sie als Lehrerin unterrichtet, davon 18 an der Grundschule im Obstgarten in Bodolz. Jetzt ist Anna Fuchs im Rahmen des Schulfestes in den Ruhestand verabschiedet worden.

Die Kinder stehen Schlange, um der beliebten Lehrerin eine Blume übergeben zu dürfen, manche haben Tränen der Rührung in den Augen, wie auch Anna Fuchs selbst. Dann tanzen die Mädchen und Buben für sie, singen ein Lobes- und ein Abschiedslied. Stellvertretend für die Eltern bedankt sich Kristina Silde bei Anna Fuchs („Sie waren immer für die Kinder da!“). Schulleiterin Martina Bosert blickt auf den beruflichen Werdegang von Anna Fuchs zurück, bedankt sich für die „loyale, gute Zusammenarbeit“. Immerzu sei sie ein Vorbild für sie gewesen, habe durch ihre positive Art Mut gemacht und ausnahmslos jedem Kind Wertschätzung entgegengebracht, ergänzt Mirjam Nuber, stellvertretende Schulleiterin.

Auch die Mitarbeiterinnen der Mittagsbetreuung dankten Anna Fuchs für die gute Zusammenarbeit. Rathauschef Christian Ruhs betonte, Anna Fuchs sei der ruhende Pol in der Schule gewesen. Unter denen, die sehr lange in Bodolz unterrichtet haben, stehe sie an vierter Stelle. Und die Vielgelobte selbst? Bald nachdem sie in Bodolz angefangen habe, sei ihr klar geworden, dass sie dort alt werden möchte, sagte Anna Fuchs. Als Lehrerin habe sie ihren Traumberuf gefunden, der auch ihr Hobby gewesen sei. „Die Mädchen und Buben, die ich in meiner Klasse hatte, waren wie meine Kinder. Ich werde Euch alle vermissen.“