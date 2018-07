Schnelles Internet: Bodolzer müssen jetzt aktiv werden

Die Bodolzer müssen jetzt selbst aktiv werden, wenn sie das schnelle Internet haben wollen. Wie Bürgermeister Christian Ruh auf der jüngsten Gemeinderatsitzung bekannt gegeben hat, befindet sich der Breitbandausbau in den Glasfaser-Ausbaugebieten in Bodolz in der Endphase. Nach Auskunft der Telekom werde das Netz dann Mitte September freigeschaltet. Somit seien die technischen Voraussetzungen erfüllt.

Um den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen, können sich Interessierte auf der Internetseite der Telekom registrieren lassen: www.telekom.de/breitbandausbau-deutschland. Sie werden dann nach der Buchungsfreigabe kontaktiert. Die Buchung eines Anschlusses sei erst nach der Freischaltung möglich. Nutzer können dies über das Internet oder einem Telekom-Shop machen. Weil das Netz auch für andere Anbieter zugänglich ist, können Interessierte sich auch von ihnen Angebote machen lassen.

Grundsätzlich gelte nur, dass jeder Kunde, der das neue Giganetz nutzen will, jetzt selbst handeln muss. Denn eine automatische Bandbreitenerhöhung sei aus technischen Gründen nicht möglich.