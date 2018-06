Dass man in seinem Leben mehr Zeit hätte am Bügelbrett verbringen sollen – diese Erkenntnis wird sich auf dem Sterbebett oder kurz davor wohl niemandem offenbaren. Dann treten die wichtigen versäumten Momente in den Vordergrund. Man hätte vielleicht mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen sollen. Oder sich einen eigenen lang gehegten Wunsch erfüllen. „Damit die Zeit nicht verrinnt – dem Leben Tiefe geben“, war denn auch das Thema des Vortrags von Josef Epp beim Tag der Austragler in der gut gefüllten Argenhalle in Gestratz.

Der Religionspädagoge und Krankenhausseelsorger aus Bad Grönenbach machte dort deutlich, dass die wichtigsten Dinge im Leben keinem Zweck dienen, nicht auf Nutzen ausgerichtet sind. Es gelte, schöpferisch und selbstbestimmt mit der Zeit umzugehen, so Epp. Zeit sei ein Geschenk, eine Gabe, aber auch eine Aufgabe. Mit der Sanduhr in der Hand, „der einzigen ehrlichen Uhr“, ging Epp auf Vertröstungsstrategien der Menschen ein: Die Wesentliches oft verschieben. Und dann irgendwann feststellen, dass es jetzt zu spät ist. Dann kämen die Wörter „Hätte (ich doch)“ und „wäre“ ins Spiel. Ganz schwierige Wörter, die ausdrückten, dass mit der Zeit etwas unglücklich gelaufen ist.

Epp brachte den Vergleich mit einem Fußballspiel, in dem es schwer ist, in der zweiten Halbzeit einen Rückstand aufzuholen. Aber er machte auch Mut, diese zweite Hälfte ohne Resignation anzugehen: „Die meisten Tore werden in der zweiten Halbzeit geschossen.“ Und das Leben sei spannend bis zum Schlusspfiff.

Der Seelsorger zeigte auch Entwicklungen auf. Die Generationen vor uns hätten trotz viel Arbeit noch eine Zeit der Brache gehabt. Gegenüber früher habe der Einzug der Technik in Haushalt und Betrieb zwar dafür gesorgt, „dass wir Zeit sparen ohne Ende“. Aber diese Zeit sei eingebracht worden in „das Hamsterrad der Beschleunigung“. Dass Effizienzmaximierung „uns kaputt macht“, weiß er aus Gesprächen: Dort wurden auch Zeitcoaching und Zeitmanagement kritisch hinterfragt, die darauf ausgerichtet seien, „wie man aus einer Kuh noch ein bisschen mehr Zeit raus melkt.“

An der Männerquote noch kräftig arbeiten

Das Thema Zeit stand auch im Fokus von Kreisbäuerin Gaby Kulmus. Sie ging auf ein Novum beim inzwischen 20. Austraglertag ein: Dazu waren neben den Austragsbäuerinnen erstmals auch die Männer eingeladen. Von denen sich allerdings nur ein paar „hergetraut“ hatten.

Der Gestratzer Bürgermeister Johannes Buhmann merkte in seinem Grußwort an, dass Lachen und Fröhlichsein die Vitamine des Alltags sind. Von diesen Vitaminen bekamen die Austragler an diesem Tag reichlich ab. War doch schon das Referat von Josef Epp mit Humor, „dem Humus der Seele“, gewürzt. Und bei dem Rundumverwöhnprogramm durch die Gestratzer Bäuerinnen in der liebevoll dekorierten Argenhalle waren Zufriedenheit und Fröhlichkeit ohnehin vorprogrammiert.