Rat will echte Gauben

Der Bodolzer Gemeinderat besteht auf echten Gauben. Deshalb hat das Gremium einem Bauvorhaben zum zweiten Mal eine Absage erteilt. Im vergangenen Jahr hatte der Bauherr geplant über die ganze Länge des Daches Gauben zu bauen. Und zwar sowohl an der Südseite des Hauses, als auch an der Nordseite. Jetzt hat der Bauherr seine Pläne geändert und will nur noch an der Nordseite eine durchgezogene Gaube bauen. An der Südseite plant er indessen zwei. Da die Nordseite des Hauses jedoch an der LI 16 liegt und sich durch die veränderte Planung an der Ansicht des Gebäudes nichts geändert hat, erteilte der Rat dem Bauvorhaben eine Absage.