Rat kritisiert Ratsbeschluss: „Schade für Bodolz, Bürgernähe ade“

Der Bodolzer Gemeinderat hat unlängst beschlossen, dass die Fußgängerbrücke über die Bahngleise am Torkelweg/Rebweg abgerissen und auch nicht wieder neu aufgebaut wird (die LZ berichtete im Artikel „Eine neue Brücke wird es nicht geben“, Lindauer Zeitung vom 21. September). Nun bezieht Gemeinderat Franz J. Joachim dazu Stellung. Er habe an der Sitzung nicht teilnehmen können, da er verreist war, schreibt er. Seine Stellungnahme im Wortlaut:

„Mit Erstaunen musste ich am Samstag in der LZ lesen, dass der Gemeinderat Bodolz und Bürgermeister Ruh beschlossen haben, die Fußgängerbrücke über die Gleise am Torkelweg/Rebweg nicht wieder aufbauen zu lassen. Das war umso erstaunlicher und ernüchternder, da bisher vonseiten der Gemeinde im Rahmen der Elektrifizierung der Bahnstrecke beschlossen worden war, die Fußgängerbrücke auf jeden Fall wieder aufzubauen. So war es auch mir und der Öffentlichkeit bekannt, gefordert und mit der Bahn vereinbart.

Umso erstaunlicher ist nun diese 180-Grad-Kehrtwende, offensichtlich infolge der höheren Kosten. Wie kann sich die Bahn so verschätzen, dass die Baukosten von 230 000 Euro innerhalb eines Jahres auf etwa eine Million Euro (Faktor 3) steigen. Oder ließ sich die Gemeinde von der Bahn über den Tisch ziehen? Dies führt jedenfalls dazu, dass der Kostenanteil der Gemeinde von rund 70 000 Euro auf etwa 290 000 Euro steigen würde. Ich frage mich deshalb, ob das nicht die Bahn zu verantworten hat.

Wenn die Gemeinde jetzt voreilig auf den Bau verzichtet, verzichtet sie auf eine einmalige Brückeninvestition von etwa 800 000Euro zu Gunsten der Bahn und zum Nachteil für Bodolz.

Durch den Verzicht auf die Brücke verschlechtert sich die Infrastruktur in der Gemeinde und das, obwohl gerade heute solche Wegeverbindungen gewünscht sind. Die Brücke wurde ja vor Jahrzehnten von der Bahn mit der Gemeinde gebaut, um den Bahnübergang aufzulösen und die Wege auf den Hoyerberg dennoch weiterzuführen. Inzwischen ist die Gemeinde wesentlich gewachsen und mehr Personen als damals benutzen heute die Brücke. Also wird jetzt durch die Gemeindeverantwortlichen vernichtet, was unsere Altvorderen mit gutem Grund gebaut haben. Von der Brücke hatte man einen schönen Ausblick in die Berge und sie war für Gäste und Einheimische eine tolle Verbindung auf den Hoyerberg und ortsbildprägend.

Und wenn nun die Schallschutzwände kommen, wäre der Ausblick und die Verbindung der Gemeindeteile vielleicht umso wichtiger.

Im Rahmen der Bürgernähe und Tragweite der Entscheidung hätte ich mir gewünscht, dass die Veränderungen vorher mal kommuniziert worden wären, sodass die vorwiegend Betroffen vom Hoyerberg und aus Enzisweiler sich dazu hätten äußern können.

Wie nun die neue Planung ohne Brücke und mit Schallschutzwänden ausschaut, ist mir bisher auch nicht bekannt.

Auch bei erhöhten Kosten für die Gemeinde ist es durchaus legitim, Steuergelder zum Nutzen der Bürger einzusetzen.

Meine Kolleginnen und Kollegen und Herr Ruh, der ja in Lindau wohnt, haben diese für mich negative Entscheidung vor allem aufgrund der Kosten getroffen und zu wenig auf die sonstigen Auswirkungen geachtet. Sie haben ja selbst kaum oder nie diese Fußgängerbrücke benutzt. Schade für Bodolz, Bürgernähe ade!“