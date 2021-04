Polizeikontrolle: Marihuana bei Jugendlichen in Bodolz gefunden

Bei einer Kontrolle haben Polizeibeamte bei einer Gruppe von Jugendlichen Marihuana gefunden. Mehrere Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sind am Dienstag gegen 14.30 Uhr am Sportplatz in Bodolz durch die Polizei angetroffen worden. Beim Erkennen der Polizisten flüchteten die Jugendlichen vom Sportplatz, konnten jedoch nach kurzer Flucht wieder festgehalten werden. Bei der Absuche einer Auswechselbank konnte eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden werden, heißt es im Bericht der Polizei. Bei zwei der Jugendlichen konnte am Körper außerdem starker Marihuana-Geruch festgestellt werden. Ob einer der beiden auch der Besitzer des aufgefundenen Betäubungsmittels ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei weiter. Da die Jugendlichen auch gegen das Infektionsschutzgesetzt verstoßen haben, wurde das Landratsamt Lindau informiert.