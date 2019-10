Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer feiert 50-jähriges Bestehen

In der vollbesetzten Kirche St. Johannes der Täufer haben die Gemeindemitglieder am Sonntag die Pfarreigründung vor 50 Jahren gefeiert. Den Jubiläumgottesdienst zelebrierten Pfarrer Ralf Gührer und Pfarrer Johannes Netzer am Altar sowie Pfarrer Helmut Bertele und Pfarrer Hans Gündele in der Gemeinde, der Kirchenchor und die Rainbowsingers, wie die Pfarrgemeinde mitteilt.

Pfarrer Gührer erzählte in seiner Predigt davon, wie Kollegen von den Jahren nach dem Konzil schwärmten. Damals, als Papst Johannes XXIII. die Fenster der Kirche aufstoßen wollte. Seither gibt es Streit darüber, ob die Fenster eher auf- oder eher zugehören. Pfarrer Gührer sagte, dass er manchmal fürchtet, die Fenster gehen beim Streiten kaputt, weil man vergessen habe, worum es überhaupt geht. Nur diejenigen können richtig Lüften, die hinausgehen und die Welt und das Klima draußen kennenlernen und damit wissen, wann der richtige Zeitpunkt zum Lüften und zum Fensterschließen ist. „Darum: Keine Angst vor der Realität der Welt“, so der Pfarrer.

Entscheidungen sind heute genauso zu treffen wie damals, vor 50 Jahren, als andere Gemeinden sich bereits in der Zusammenarbeit übten, in Bodolz und Schachen aber eine Pfarrei ganz neu gegründet wurde. Um den jungen charismatischen und engagierten Kaplan von St. Ludwig, Helmut Bertele, gruppierte sich eine Gemeinde die miteinander den Glauben lebte, oft bis in die frühen Morgenstunden über Gott und die Welt diskutierte und schließlich genug Mut und Zuversicht hatte, das Projekt Pfarrei und Kirche anzugehen. Aber an einem Festtag wie dem 50. Geburtstag wird nicht nur zurück-, sondern auch vorausgeschaut: Um eine Pfarrei mit Spielecke für die Kinder, mit zwei Chören, mit engagierten Familien und einem Ruhestandspfarrer, der treu noch jeden Sonntagmorgen die Heilige Messe zelebriert, ist es dem leitenden Pfarrer nicht bang vor den kommenden 16 Jahren. Warum 16? Pfarrer Gührer sang dazu „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ von Udo Jürgens. Im Anschluss an seine Predigt überreichte Pfarrer Gührer das silberne Ulrichskreuz an den Gründungspfarrer Helmut Bertele. Ebenso wurde Hans Fluck mit der goldenen Anstecknadel des Bistums für 50 Jahre Musica Sacra geehr

Nach dem Gottesdienst waren alle Anwesenden zum Ausklang zu einem Stehempfang eingeladen.