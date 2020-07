Pedelec-Fahrer prallt gegen geparktes Auto

Ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Rathausstraße in Bodolz unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht prallte der Mann ohne zunächst ersichtlichen Grund gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Der Mann stürzte und blieb bewusstlos liegen. Er wurde so von einem Passanten aufgefunden, der Polizei und Rettungsdienst verständigte.

Der verletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Lindauer Krankenhaus gebracht, wo er stationär versorgt wurde. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 1,5 Promille, was den Unfall laut Polizei möglicherweise erklärt.