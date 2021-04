„Original, wenn auch nicht original erhalten“

Jeden Tag sitzt Andreas Durrer mindestens eine Stunde lang vor dem Computer und durchforstet das Word Wide Web. Allerdings ist er dabei nicht etwa auf der Suche nach profanen Alltagsdingen, sondern nach Zeugnissen der Vergangenheit. Oft genug schon ist der Bodolzer Ortsheimatpfleger im Internet-Auktionshaus Ebay fündig geworden und hat das ein oder andere Stück ergattert. Doch in der letzten Zeit war der Markt an Bodolz relevanten Dingen wie leergefegt. Umso bedeutender ist deshalb Andy Durrers jüngster Fund.

„Das ist was Besonderes“, betont Andreas Durrer und legt ein schwarzes Kästchen auf den Tisch. Als er den Deckel nach oben klappt wird der Blick frei auf ein handtellergroßes weißes Ziffernblatt, das auf blauem Samt gebettet ist. „Johann Henner“ ist unter dem Halbkreis der Zahlen zehn, elf, zwölf, eins und zwei zu lesen, und unten, über der Sieben, Sechs, und Fünf steht „A Würzburg“. „Zeiger gibt’s auch“, sagt der Ortsheimatpfleger und drapiert die filigranen Metallstäbchen auf das Ziffernblatt. Einen großen für die Stunde, einen kleinen für die Minuten und einen dünnen für die Weckzeit.

„Das war wirklich ein Zufall“, freut sich der Ortsheimatpfleger und erzählt, dass Bodolz im 17. Jahrhundert drei äußerst bedeutende Uhrmacher hervorgebracht hat: Wilhelm Köberle, der 1648 in Enzisweiler geboren ist und seine beiden Neffen, der 1676 in Bodolz geborene Johann Henner und sein 1678 zwei Jahre jüngerer Bruder Georg. Unter den dreien ist Johann der bedeutendste Uhrmacher und von einer Uhr eben dieses Johanns stammt das Ziffernblatt.

Andy Durrer schlägt eine Seite eines Buches auf. Es ist ein Katalog des Staatlichen Museums für Kunst und Kulturgeschichte in Würzburg. Jene Stadt, in die Johann, aber auch sein Bruder Georg, einst aus Bodolz ausgezogen waren, um dort als Uhrmacher zu wirken. Und zwar bei Hofe. Denn als „Experte seines Fachs“ hatte Johann Henner schon früh Kontakte zum Würzburger Hof und im Jahr 1732 ernannte der Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn Johann Henner zu seinem Hofuhrmacher.

„Da, schau, das ist sie“, sagt der Ortsheimatpfleger und legt sein Ziffernblatt auf das Foto einer Uhr aus dem Katalog. Es passt genau. „Das Ziffernblatt ist von 1720 und es ist von einer Karossenuhr.“ Das Original wäre „unbezahlbar“, abgesehen davon, dass es diese gar nicht auf dem Markt gibt. Das einzelne Ziffernblatt mit den drei losen Zeigern war jedoch durchaus erschwinglich. 55 Euro hat der Ortsheimatpfleger einem Händler aus Augsburg dafür bezahlt. „Der wollte noch ein bissle mehr, aber ich hab ihn runtergehandelt“, erzählt er und ergänzt, „wo der das her hat, weiß ich natürlich nicht.“ Durrer vermutet, dass der Fürstbischof einst eine ganze Sammlung von allen möglichen „Kleinuhren“ gehabt habe, die dann irgendwann einmal nach dessen Tod aufgelöst wurde. Ein Großteil davon landete am Ende im Museum, wie ja auch der Katalog belegt. „Und so eben auch diese Henner Uhr.“ Ein Blick in die Bodolzer Dorfchronik zeigt, dass 25 Uhren aus Johann Henner´s Werkstatt bekannt sind. Darunter vor allem kleinere Uhren, wie Taschen-, Reise- und Tischuhren, und nur eine einzige Standuhr ist dabei. Der Historiker Karl Heinz Burmeister beschreibt darin auch, dass es zur damaligen Zeit keine Uhrmacher gab, sondern dass die Bezeichnung dieses Berufes die des „Mathematicus“ gewesen sei. Ihr Handwerk gelernt haben Johann und sein Halbbruder Georg übrigens bei ihrem Onkel Wilhelm Köberle. Und der hatte die Uhrmacherkunst wiederum in Österreich erlernt. Doch wie es dazu kommt, dass jemand aus einem ganz und gar bäuerlichen Umfeld Uhrmacher wird und sich dafür mit der Mathematik als eine anspruchsvolle Form der Naturwissenschaft beschäftigt, darauf gibt der Chronist keine Antwort. Und auch der Ortsheimatpfleger weiß keine Erklärung.

Aber egal. Hauptsache ist, dass das Ziffernblatt von Johann Henner und damit ein Zeugnis der Bodolzer Vergangenheit jetzt im Besitz des Ortsheimatpflegers ist. “Ich sammle halt solche Sachen, weil sie klein sind“, erzählt er. Allerdings nicht mehr mit dem Ziel einmal ein Bodolzer Museum zu bestücken. Von dieser Idee hat sich Durrer längst schon verabschiedet. „Dazu ist es zu spät. In Bodolz gibt’s ja keine alten Höfe oder Häuser mehr, wo man noch alte Sachen für ein Museum herkriegen würde“, nennt er als Grund. Wenngleich er die Hoffnung insgeheim nicht völlig aufgegeben hat. Ist er sich doch sicher, dass bei dem ein oder anderen Bodolzer noch ein „Schatz“ versteckt liegt und vergessen auf so manchem Dachboden schlummern könnte. Wie etwa jenes alte Aufzeichnungsbuch des weltlichen Ordens des heiligen Franziskus, das er von der Familie Koros bekommen hat, als diese vor einigen Jahren den alten Hof in Bettnau abgerissen hatten um auszusiedeln. „Das war ein wirklich tolles Stück. Aber die ganzen letzten Jahre hab ich nichts mehr gekriegt.“

Und genau das ist eben der Grund, warum der Ortsheimatpfleger täglich im Internet unterwegs ist. Bisher waren vor allem Ansichtskarten Opfer seiner Begierde. „Aber da hab ich schon lange keine mehr gefunden.“ Was er ab und an noch findet sind sogenannte Postbelege. Das sind Postkarten, allerdings ohne Bild. Aber ob mit oder ohne, Raritäten sind sie alle. Nicht unbedingt wegen der Motive, dem Inhalt oder ihrer Anzahl. Vielmehr wegen des Poststempels. Denn letztendlich sind es nur 27 Jahre, in denen in der Welt Post mit dem Stempel „Enzisweiler“ kursierte. Und zwar zwischen 1898 bis 1925. Zuerst wurde eine „Posthilfsstelle“ in der „Traube“ eingerichtet, einem Gasthof, an dessen Stelle heute der Einkaufsmarkt steht. Die Möglichkeit mehr als nur Briefe zu verschicken, gab es erst ein Jahr später, als 1899 im Bahnhof eine „Postagentur“ eröffnet wurde. Nachdem diese dann nur einen Steinwurf weiter, über die Bahnlinie, aber eben nach Schachen verlegt wurde, war Schluss mit den Enzisweiler-Stempeln aus. Um die 60 Stücke aus diesem Zeitraum hat der Ortsheimatpfleger schon gesammelt. Von Posthilfestelle hat er vier Stück. Wenn der Preis passt, schlägt er zu. Und wie das weiße Ziffernblatt des berühmten Johann Henner auch, wird alles Teil seiner Sammlung. Eine Sammlung, die derzeit noch seine eigene ist. „Aber irgendwann geht die ans Archiv.“