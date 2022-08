Ohne Helm aber dafür mit Alkohol

Einer Streife der Lindauer Polizeiinspektion fiel am Montagnacht gegen 22.00 Uhr eine Fahrerin eines Kleinkraftrades in der Dr-Emil-Hasel-Siedlung in Bodolz auf. Da sie keinen Helm trug, wurde sie angehalten und überprüft.

Dabei wurde festgestellt, dass die 32-jährige Fahrerin zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille. Zur Kontrolle kamen dann auch der Ehemann und ein Freund hinzu. Diese beiden versuchten, die Arbeit der Polizeibeamten zu stören. Daher wurde gegen beide ein Platzverweis ausgesprochen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die 32-Jährige wurde dann mit zur Dienststelle genommen, dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.