Offenbar angetrunkener Mann rast mit Auto in Weinplantage – Ist der fruchtbare Boden jetzt zerstört?

Ein offenbar angetrunkener Mann ist mit seinem Auto am Donnerstagabend in Bodolz in eine Weinplantage gefahren. Das Auto ist kaputt – und verliert Flüssigkeit. Das könnte zum Problem für den Boden werden.

Der Unfall passierte am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr. Laut einem Polizist vor Ort ist der Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen. Außerdem, so der Polizist: „Er war betrunken.“ Der Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Weinplantage, wobei er mehrere Reben zerstörte.

Fahrer muss zur Blutentnahme

Verletzt wurde der Fahrer nicht, die Polizei nahm ihn mit, um Blut abnehmen zu lassen. Ein Problem könnten laut Polizei Gefahrstoffe sein, die aus dem Auto auslaufen. „Das macht mir Sorgen“, sagte der Polizist am Donnerstagabend. Noch unklar ist, was genau ausläuft – und in wie weit der Boden der Plantage beschädigt ist.