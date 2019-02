Noch eine Woche lang sind Baumfällarbeiten erlaubt

Auch in den Kreisgemeinden sind Arbeiter derzeit fleißig am Bäume fällen. Deshalb sieht man nicht nur am Bahndamm neben der Dr.-Emil-Hasel-Siedlung in Enzisweiler frische Baumstümpfe. Ob für bevorstehende Bauarbeiten zum Beispiel an den Bahnstrecken, ob wegen des Schneebruchs oder weil Bäume alt und krank sind – noch ist das Fällen der Bäume möglich. Nach dem 28. Februar ist das nur in Ausnahmefällen erlaubt, wenn Gefahr in Verzug ist und nach Rücksprache mit der Naturschutzbehörde.