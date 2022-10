Neunjähriger wird angefahren – Fahrer flüchtet

Ein Autofahrer hat am Samstagmittag in Bodolz einen Neunjährigen angefahren und ist einfach weitergefahren. Der Vater des Jungen zeigte die Unfallflucht an, wie die Polizei mitteilt.

Den Angaben des Vaters zufolge ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr in der Unteren Steig. Der Junge wurde dort von einem grauen Auto, vermutlich einem VW, angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer habe nicht reagiert und sei weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.