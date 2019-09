Neues Minispielfeld: Unbekannte beschädigen Tornetz noch vor der Eröffnung

Die Dekra hat es schon abgenommen und jetzt auch die Gemeindeverwaltung. Und trotzdem müssen sich die Kicker noch ein ganz klein wenig gedulden, bevor sie endlich ihr heißersehntes Minispielfeld in Betrieb nehmen dürfen. Denn sicher ist, dass es bis zur offiziellen Eröffnung am Samstag noch geschlossen bleibt. Dann allerdings wird es mit einer kleinen Feier und großen Fußballspielen eingeweiht. Ein kleiner Wermutstropfen ist: Noch bevor es überhaupt benutzt wurde, haben schon Vandalen zugeschlagen.

„Das stammt eindeutig von einem Taschenmesser“, ist sich Stefan Ringhut sicher und zeigt auf die ausgefransten Enden. Der Manager von der Firma Polytan und sein Kollege Peter Eberhard sind an diesem Tag nach Bodolz gekommen, um sich von der Bodolzer Gemeindeverwaltung ihr Minispielfeld abnehmen zu lassen. Bauamtsleiter Stefan Ebes Aufgabe ist es daher, nach eventuellen Fehlern zu suchen. Bis auf das Loch im Netz des nördlichen Tores hat er jedoch nichts entdeckt. Und dieses ist eben, zumindest Stefan Ringhuts Einschätzung nach, weder ein Produkt- noch ein Montagefehler, sondern schlichtweg Vandalismus.

Das Loch ist allerdings nicht der Grund, warum es mit dem Kicken noch nicht losgehen darf. Vielmehr ist es wegen des Granulats. Das muss nämlich erst völlig in den Kunstrasen eingesunken sein. „Erst dann sind die optimalen Spielvoraussetzungen gegeben“, erklärt Stefan Ringhut und zeigt sich optimistisch, dass dies auch dank des angekündigten Regens bis kommenden Samstag der Fall sein wird. Dann nämlich soll das Bodolzer Minispielfeld, das laut Gemeinde etwas ganz Besonderes unter den Minispielfeldern ist, offiziell eingeweiht und den Kickern übergeben werden.

Etwas ganz Besonderes ist es nicht nur wegen seiner turniertauglichen Größe, sondern überhaupt. Angefangen beim Granulat, das zu 70 Prozent aus Naturstoffen, nämlich aus Hanf und Kreide, besteht und wofür sich die Gemeinde bewusst entschieden hat. „Bei uns wird umweltfreundlich gedacht“, nennt Bürgermeister Christian Ruh den Grund für diese Wahl. Ressourcenfreundlich und daher umweltschonend ist zudem auch die Bande, wie Ringhut weiter erklärt. Weil sie nämlich auf einer elastischen Tragschicht stehe, könne kein Granulat nach außen dringen. Eine Technik, die die Firma europaweit zum ersten Mal zum Einsatz gebracht hat. Etwas Besonderes ist aber auch der Kunstrasen. Dieser ist „gekräuselt“, wodurch sich die einzelnen Halme nicht niederlegen können. Das wiederum hat zur Folge, dass auch das Granulat besser liegen bleibt. Und überhaupt: Der Platz benötigt zwölf Jahre lang weder Dünger noch Pflege. „Man kann hier 365 Tage lang nonstop spielen. Das wäre bei einem natürlichen Rasen nicht möglich.“ Als ein weiteres „Extra“, allerdings in Sachen Sicherheit, zählt Stefan Ringhut das Dekra-Gutachten auf, das erst kürzlich abgenommen wurde. Und dass die Netze in den Vereinsfarben des BC Bodolz gehalten sind, nämlich in blau und weiß, sei „Konfiguration“, also die vom Verein gewünschte Art der Gestaltung.

Bei so vielen Extras und Besonderheiten ist es also kein Wunder, dass die Firma Polytan das Bodolzer Spielfeld als Referenzobjekt ansieht und bereits im Vorfeld angekündigt hatte, dass mit Besichtigungen zu rechnen sei. Und so ließen es sich die ersten, nämlich eine Abordnung der Weingartener Stadtverwaltung, das Spielfeld denn auch gleich im Anschluss der Abnahme zeigen.