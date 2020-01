Nachbar meldet auffällige Männer

Ein aufmerksamer Nachbar hat am frühen Donnerstagabend zwei Männer bei einem Wohnhaus in Bodolz beobachtet, die sich auffällig verhielten. Er sprach die beiden Männer an, die sich zunächst hinter einer Hauswand versteckten hielten und offensichtlich das Anwesen beobachteten. Auf die Ansprache hin flüchteten die bisher unbekannten Personen zu Fuß, heißt es im Polizeibericht.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Lindau und der Grenzpolizei fahndeten vor Ort nach den Männern. Die Suche verlief allerdings ohne Erfolg. Was die Männer auf dem fremden Grundstück zu suchen hatten, ist unklar. Die Polizei lobt das vorbildliche Handeln des Nachbarn und rät allgemein, bei einem solchen konkreten verdächtigen Verhalten von unbekannten Personen den Notruf zu wählen.