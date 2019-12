Nach Unfall seelenruhig zur Arbeit gelaufen

Ein kaputtes Auto, ausgelaufenes Öl – aber kein Mensch weit und breit: Den Verursacher eines Unfalls in Enzisweiler musste die Lindauer Polizei erst mal suchen. Am Freitagmittag kam ein Autofahrer am Ortseingang von Enzisweiler wohl ins Schleudern, prallte dabei gegen einen Baum und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Doch anstatt die Polizei zu rufen und den Unfall zu melden, „parkte“ der Autofahrer seinen laut Polizeibericht stark beschädigten Wagen einfach auf dem Grünstreifen der Ortseinfahrt und ging zu Fuß zu seiner Arbeitsstelle. Dort fanden die Beamten ihn dann. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 5000 Euro, auf den Mann kommt zudem eine Anzeige wegen Unfallflucht zu.